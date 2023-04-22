Пентагон и Берлин объяснили, почему Киев не предоставляет истребители

Пентагон и Берлин объясняют, почему Киев не предоставляет истребители

«Украина сейчас нуждается в системах ПВО, чтобы быстро установить контроль над небом», — заявил генерал Марк Милли по завершении встречи группа связи «Рамштайн».

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США, ВСУ способны успешно останавливать российские самолеты, поэтому российские силы в основном наносят удары ракетами со своей территории. “Почему это происходит? Потому что украинцы сбивают российские самолеты. Россияне осторожны из-за успешного применения украинской ПВО, – заключил Милли. – Это задача, которая требует серьезных усилий со стороны ряда стран”, — добавил генерал.

Министр обороны Германии Борис Писториус также отметил, что авиацию бундесвера нельзя использовать в Украине. По его словам, немецкая авиация имеет совсем другие возможности, кроме деталей, необходимых в боевой обстановке на Украине.