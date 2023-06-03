Пентагон: Пекин не хочет совершенствовать механизм предотвращения конфликтов

Вашингтон надеется сотрудничать с Пекином для разработки более совершенных механизмов предотвращения кризисных ситуаций с участием вооруженных сил США и Китая. Министр обороны США Ллойд Остин заявил об этом на проходящей в субботу конференции по безопасности в Сингапуре.

«США считают, что открытые линии связи с Китаем важны. Особенно между нашим военным и оборонным руководством», — сказал Остин.

По его мнению, «общение — это не награда, это необходимость».

«Чем больше мы говорим, тем больше кризис или нам будет легче избежать недоразумений и просчетов, которые могут привести к спорам”, – сказал министр. «Я глубоко обеспокоен нежеланием Китая более серьезно заняться более совершенными механизмами предотвращения кризисов между вооруженными силами двух стран», — добавил он. “Но я надеюсь, что это скоро изменится.”

“Великие страны должны быть примером прозрачности и ответственного подхода. Соединенные Штаты, со своей стороны, твердо привержены этому», — сказал Остин.

По словам Остина, подход американской стороны заключается в том, что «конкуренция не должна превращаться в конфликт», Азиатско-Тихоокеанская и регион не должен быть “разделен на вражеские блоки”.