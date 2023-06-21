Пентагон потратил на помощь Украине $6 млрд, меньше, чем ожидалось

<img src="/wp-content/uploads/2023/06/e7af85762a7f8644ae67fe44a4a14878.jpg" title="Пентагон потратил на помощь Украине на 6 миллиардов долларов меньше, чем ожидалось" alt="Пентагон потратил меньше, чем ожидалось, на помощь Украине Департамент США Представитель Министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что Пентагон переоценил помощь, направленную для защиты Украины от российской агрессии, в размере 6,2 миллиарда долларов. Ошибка связана с разными принципами оценки стоимости отправляемого в Киев оружия.

По данным американской военной газеты Stars and Stripes, ошибка потребовала от США получения дополнительного разрешения Конгресса на увеличение финансирования.

Сингх пояснил, что восстановительная стоимость оружия и боеприпасов, хранящихся на складах, часто использовалась для оценки американской военной техники, получаемой Украиной.

По словам представителя Пентагона, стоимость вооружений, переданных Киеву в 2022 финансовом году, увеличили на 2,6 млрд долларов, а в 2023-м — на 3,6 млрд долларов.

По данным издания, с начала российского вторжения США предоставили Украине с военной помощью на сумму более 40 миллиардов долларов, включая оружие, боеприпасы, радары, грузовики и другое оборудование.