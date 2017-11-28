Пентагон: российский Су-30 перехватил над Черным морем самолет ВМС США

28 ноября в 07:45
Американская сторона считает перехват небезопасным, так как Су-30 пролетел прямо перед P-8 Poseidon, которому пришлось совершить резкий маневр, приведший к сильной турбулентности.
Российский истребитель Су-30 25 ноября совершил перехват патрульного противолодочного самолета США P-8 Poseidon в небе над Черным морем. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на представителя минобороны США Мишель Балданзу.
«Самолет США действовал в международном воздушном пространстве и не делал ничего, что могло бы спровоцировать экипаж российского истребителя», — приводит канал слова официального представителя Пентагона.
По ее словам, «небезопасные действия» Су-30 могли привести к «серьезным травмам и ранениям» членов экипажей обоих самолетов, сообщает ТАСС.
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