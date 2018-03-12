Перед ЧМ-2018 в Сочи проведут презентации и инфотуры по продвижению кубанских курортов

Вопросы подготовки туристской индустрии к проведению чемпионата мира по футболу обсудили на совещании в Сочи.

Заседание провел министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. В совещании приняли участие представители федеральных и краевых ведомств, оргкомитета «Россия-2018», предприятий курортной сферы и муниципалитетов, в которых будут размещены базы футбольных сборных.

Константиниди обратил внимание представителей муниципалитетов и предприятий туриндустрии на обеспечение безопасности и должного уровня сервиса в средствах размещения. А также на недопустимость завышения стоимости размещения.

«Необходимо не только оказать гостям края самый радушный прием, обеспечить их безопасность, но и организовать культурно-познавательную программу для болельщиков и спортсменов», — сказал министр.

Участники совещания обсудили возможности по продвижению туриндустрии Кубани, которые открывает проведение ЧМ-2018. В Сочи организуют пресс-туры и инфотуры с привлечением СМИ и туроператоров, а также создадут видеогиды по курорту, выпустят полиграфические материалы о потенциале санаторно-курортного комплекса края.

С мая по июнь планируют организовать серию презентаций под единым зонтичным брендом «Курорты Краснодарского края». Их покажут в сочинском пресс-центре для неаккредитованных журналистов на ЧМ-2018. На этой площадке краевое минкурортов проведет презентации о туристском потенциале и представит «футбольное меню» для болельщиков.

Минкурортов края уже направило в Ростуризм перечень из 40 экскурсионных и туристских маршрутов, действующих в Сочи. Вся информация о местах для проведения досуга доступна на сайте ведомства в специальном разделе. Аналогичные предложения Анапы, Геленджика и Краснодара также опубликуют на официальном портале, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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