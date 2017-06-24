Перед гостями Кубка Конфедераций в Сочи выступят национальные коллективы

Творческие коллективы русского, армянского, грузинского, греческого, украинского, белорусского и адыгского национальных объединений подготовили для гостей турнира культурную программу.

В дни матча зрители могут посетить бесплатные концерты на шести главных площадях курорта.

«Ни одно крупное мероприятия в Сочи не проходит без участия творческих национальных коллективов. И, конечно, гости Кубка Конфедераций обязательно увидят наших артистов, демонстрирующих самобытную культуру. Мы также ждем болельщиков в гостевых домах и этнических центрах на территории горных аулов и природных объектов, где можно попробовать традиционную кухню, увидеть быт народов Кавказа и поучаствовать в старинных обрядах», — цитирует председателя Совета национальных объединений Александра Фроленкова пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на стадионе «Фишт» в Сочи 25 июня сойдутся сборные Германии и Камеруна, 29 июня курорт примет встречу полуфинала.

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