Перед игроками краснодарского ВК «Динамо» погасили долги за текущий сезон

Перед игроками и персоналом краснодарского ВК «Динамо» полностью погасили долги по зарплате за текущий сезон.

Об этом рассказала волейболистка клуба Светлана Сурцева.

«В пятницу после вечерней тренировки мы получили деньги. Нам выплатили всю задолженность за текущий сезон, все закрыли. Мы очень счастливы! Мы очень благодарны губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, вице-губернатору края Андрею Алексеенко за то, что они не остались равнодушны к нашей проблеме», — сказала Сурцева.

Спортсменка добавила, что у некоторых игроков осталась задолженность за предыдущий сезон, однако в течение двух недель этот вопрос также должен быть решен, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский ВК «Динамо» получил спонсорские деньги от «Роснефти».

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