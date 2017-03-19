Перед игроками краснодарского ВК «Динамо» погасили долги за текущий сезон

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a07d62a92b17560a263d1ff8d8f5f2c1 Перед игроками краснодарского ВК «Динамо» погасили долги за текущий сезон Перед игроками и персоналом краснодарского ВК «Динамо» полностью погасили долги по зарплате за текущий сезон.

Об этом рассказала волейболистка клуба Светлана Сурцева.

«В пятницу после вечерней тренировки мы получили деньги. Нам выплатили всю задолженность за текущий сезон, все закрыли. Мы очень счастливы! Мы очень благодарны губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, вице-губернатору края Андрею Алексеенко за то, что они не остались равнодушны к нашей проблеме», — сказала Сурцева.

Спортсменка добавила, что у некоторых игроков осталась задолженность за предыдущий сезон, однако в течение двух недель этот вопрос также должен быть решен, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский ВК «Динамо» получил спонсорские деньги от «Роснефти».

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