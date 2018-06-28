Перед матчем сборных России и Франции по баскетболу краснодарцы смогут сыграть в петанк

На парковке «Баскет-холла» 2 июля жители города также смогут увидеть копию такси из одноименной французской комедии.

Возле арены установят площадки для игры в петанк — бросанию шаров. В этом виде спорта игрок не должен отрывать пятки от земли, пока шар не коснется земли.

Гостей предматчевого праздника также ждут батуты, площадка для игры в уличный баскетбол, угощение блюдами французской кухни и выступление оркестра Old school band, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 июля в Краснодаре состоится заключительный матч первого отборочного этапа мужского Кубка мира — 2019 Россия — Франция.

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