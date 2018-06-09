Перед поездкой на ЧМ португальских футболистов научили русским фразам

09 июня в 17:42

Видео, на котором игроки произносят русские фразы, опубликовали на официальном YouTube-канале федерации футбола страны.

В ролике снялись несколько футболистов, в том числе нападающий московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш.

Португальцев научили нескольким фразам, в том числе «спокойной ночи», «осторожнее», «я потерялся», «где стадион», «мне нужна помощь» и «покорить мечту».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый матч ЧМ-2018 в Сочи проведут сборные Португалии и Испании. Встреча пройдет 15 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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