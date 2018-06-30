Перед встречей с Уругваем в Сочи Роналду с командой вышел на прогулку

Фотографии футболистов сборной Португалии 30 июня опубликовали в Twitter.

В подписи к снимкам говорится, что это «обычная прогулка у отеля перед игрой». С командой был и Криштиану Роналду.

Футболистов через забор заметили болельщики, им удалось получить автограф на футболке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на стадионе «Фишт» в Сочи 30 июня в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграют Уругвай и Португалия.

Криштиану Роналду в Сочи на тренировке исполнил танец. Форвард в составе сборной Португалии 29 июня прибыл в Сочи.

Фото с сайта twitter.com/selecaoportugal

Фото с сайта twitter.com/selecaoportugal

Фото с сайта twitter.com/selecaoportugal

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