Перед встречей с Уругваем в Сочи Роналду с командой вышел на прогулку

Фотографии футболистов сборной Португалии 30 июня опубликовали в Twitter.
В подписи к снимкам говорится, что это «обычная прогулка у отеля перед игрой». С командой был и Криштиану Роналду.
Футболистов через забор заметили болельщики, им удалось получить автограф на футболке.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на стадионе «Фишт» в Сочи 30 июня в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграют Уругвай и Португалия.
Криштиану Роналду в Сочи на тренировке исполнил танец. Форвард в составе сборной Португалии 29 июня прибыл в Сочи.
Фото с сайта twitter.com/selecaoportugal
Фото с сайта twitter.com/selecaoportugal
Фото с сайта twitter.com/selecaoportugal
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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