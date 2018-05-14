Передвижение тяжеловесного транспорта на Кубани ограничат с 1 июня

14 мая в 09:21

Большегрузам запретят передвигаться днем по автодорогам регионального или межмуниципального значения, если воздух прогреется выше +32 °С.

Асфальт из-за высоких температур становится пластичным и не выдерживает нагрузок. Чтобы сохранить покрытие, красный свет для многотонников будет гореть с 9:00 до 21:00. Соответствующий приказ по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева подготовили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. По мнению специалистов, такая мера снизит аварийность и увеличит пропускную способность на трассах.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник