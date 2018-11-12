Передвижная выставка РЖД до 22 ноября будет работать на Кубани

Выставочно-лекционный комплекс 11 ноября начал свой путь по железным дорогам Краснодарского края.

В составе поезда 12 вагонов, девять из которых — выставочные. В экспозиции — инновационные разработки в области железнодорожного транспорта, действующие макеты железнодорожной инфраструктуры, которые наглядно показывают устройство станций, переездов, стрелочных переводов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

В одном из вагонов для посетителей будет открыта выставка, посвященная работе железнодорожников в годы Великой Отечественной войны — здесь создана атмосфера вагонов-теплушек, а также собран макет обороны Ленинграда с движущимися поездами и самолетами.

Экспозиция будет перемещаться по краю от станции к станции и работать в каждом населенном пункте всего один день. Для детей до 18 лет, учащихся, студентов и пенсионеров посещение комплекса бесплатное.

На Кубани за десять дней выставочный поезд побывает в Брюховецкой, Тимашевске, Краснодаре, Кропоткине, Новороссийске, Крымске, Туапсе, Усть-Лабинске, Армавире и Курганинске. Комплекс покинет территорию края и двинется в Карачаево-Черкесию 23 ноября.

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