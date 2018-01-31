Переехавшим в Горячий Ключ медикам предоставят субсидии

Фельдшерам полагается по 500 тыс. рублей, а врачам — по 1 млн рублей.

Город присоединился к программе «Земский доктор». Центральная городская больница получила возможность открыть 12 новых вакансий.

Три фельдшера, участковый терапевт и два врача общей практики будут определены в медучреждения сельских округов. Еще один фельдшер дополнит штат ЦГБ.

В поликлинике также появятся два участковых терапевта и онколог, а стационар больницы примет на работу невролога и неонатолога, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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