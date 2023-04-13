Переговоры между Киевом и Москвой в 2023 году маловероятны

По данным американской разведки, мирные переговоры между Россией и Украиной в 2023 году маловероятны.

The Washington Post недавно опубликовала выдержки из секретного документа, который стал вирусным в социальных сетях после утечки из Пентагона.

Согласно непроверенному документу, маловероятно, что Украина освободит большую часть своей территории и серьезные потери российской армии приведут к мирным переговорам.

По мнению спецслужб США, «наиболее вероятный сценарий» развития событий заключается в том, что к концу 2023 года Россия и Украина смогут добиться «небольших» территориальных приобретений, и ни одна из сторон получит решающее преимущество.

Война в Украине приводит к внутреннему разочарованию и «критике» руководства, что «увеличивает возможность его замены».

Согласно документу, продолжение войны вынудит Россию использовать свои «истощающиеся резервы», а также побудит ее «ускорить» интеграцию присоединенных территорий.

Напоминаем, американская разведка рассматривает 4 неожиданных сценария, которые могут повлиять на ход войны.