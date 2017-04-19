Переход на карту «Мир» для пенсионеров будет бесплатным

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1db1e84f8f2002d514bc27cd8a823e6b Переход на карту «Мир» для пенсионеров будет бесплатным Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов 19 апреля сообщил, что переход на карту национальной платежной системы «Мир» для пенсионеров будет бесплатным.

«Банк, выдавший карту «Мир» не будет брать плату с пенсионеров. И пенсионерам не нужно никуда специально приходить получать новую карту: когда закончится срок действия текущей карты, не важно, какой она платежной системы, ее просто заменят на карту «Мир»», — написал Неверов на своей странице в социальной сети Facebook.

Он уточнил, что люди смогут получать пенсию наличными, так как не во всех населенных пунктах, особенно в сельской местности, есть в шаговой доступности банковские офисы.

«Для молодых мам для получения пособия и тех, кому, например, необходимо получить налоговый вычет, заводить карту тоже необязательно, если это по каким-то причинам неудобно: единоразовые выплаты из бюджета можно будет получить на банковский счет», — добавил Неверов.

Госдума 19 апреля приняла во втором чтении законопроект о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи национальной платежной системы «Мир». Третье чтение документа состоится в 21 апреля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк и Национальная система платежных карт 15 декабря 2015 года объявили о начале выпуска карт «Мир». Центробанк потребовал от банков до 1 июля 2016 года завершить все подготовительные работы к переходу на Национальную платежную систему «Мир». В июле 2016 года закончился льготный период на подключение к Национальной платежной системе. Тариф для банков вырос на 150 тыс. рублей.

С 1 июля 2017 года карты национальной платежной системы будут выдавать новым клиентам бюджетной сферы, с 1 июля 2018 года на нее переведут действующих бюджетников, кроме пенсионеров. Для пенсионеров предусмотрена постепенная замена их действующих карт всех платежных систем картами «Мир» до 1 июля 2020 года. Зампредседателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова 15 февраля заявила о необходимости сделать льготными для пенсионеров тарифы по обслуживанию карты «Мир».

Бюджетники смогут отказаться от перевода зарплат на карту «Мир».

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