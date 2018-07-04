Перекупщики продают билеты на матч Россия — Хорватия по завышенной цене

Стартовую стоимость пропуска они назначили в 30 тыс. рублей.

Самые дешевые билеты на официальном сайте ФИФА стоят около 4 тыс. рублей. VIP-место с рук отдают в пределах 90 тыс., а кресла первой категории еще дороже — минимум 100 тыс.

Но самое страшное для болельщиков — сейчас практически невозможно официально купить пропуск на стадион. Журналисты круглые сутки безрезультатно мониторят официальный сайт ФИФА. Этим и пользуются мошенники.

«Перекупщики в основном орудуют в социальных сетях. Ценник на игру с Россией начинается от 30 тыс. рублей. Но чтобы увидеть Дзюбу и Головина на расстоянии вытянутой руки, нужно заплатить как минимум 70 тыс.», — рассказала корреспондент «Кубань 24» Кристина Конограй.

Перекупщики часто просят сделать предоплату, как гарантию, что болельщик не передумает. Но как только деньги поступают на карту продавца, он испаряется. Это один вид мошенничества. Другой — поддельные сайты ФИФА или псевдопартнеры Федерации футбола. В интернете сейчас действуют тысячи порталов, предлагающих купить билет на игру. Вывести обманщиков на чистую воду можно, главное — наблюдательность.

«Цена будет отличаться от официально заявленной ФИФА на порядок. Следует обращать внимание на содержимое тех веб-ресурсов, которые пользователи посещают в целях поиска билетов. Необходимо понимать, что продажа билетов осуществляется только на официальном сайте», — отметил эксперт по информационной безопасности Николай Дорин.

Накануне игры сборных России и Хорватии все нераспроданные билеты ФИФА передаст в кассы стадиона «Фишт». Кстати, за несколько часов до матча около арены появятся и перекупщики оффлайн. Они будут предлагать свои собственные билеты.

Фан-зона рассчитана всего на 10 тыс. человек. Больше на площади у Южного мола Морского порта просто не поместится. Поэтому комфортнее болеть за российскую команду будет в спортбаре, кафе или дома у экрана телевизора.

Россия и Хорватия сыграют на сочинском стадионе «Фишт» 7 июля. Начало матча — в 21:00.

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