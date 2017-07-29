Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз с пшеницей полностью ушел под воду

Продолжаются поиски моряка, восьмерых членов экипажа удалось спасти.

О том, что сухогруз Anda уже нельзя увидеть на воде, сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота, сообщает ТАСС.

По данным на 11:30, в нейтральных водах Черного моря продолжается операция по поиску и спасению членов экипажа сухогруза. Свой маршрут он совершал под флагом Того в 140 км от берегов Крымского полуострова. На борту находилось три гражданина Индии и шесть граждан Сирии.

Дежурный капитан-координатор морского спасательного подцентра направил к месту трагедии три проходящих поблизости теплохода. Скорость ветра в месте крушения достигала 22 м/с, волнение моря — четыре балла. К месту крушения вылетела морская авиация Черноморского флота: самолет Ан-26 и поисково-спасательный вертолет Ка-27. В зону бедствия были направлены спасательный буксир «Шахтер» и корабль связи при «Азове» Черноморского флота РФ.

Экипаж судна MV MARYLISA V обнаружил перевернутый сухогруз. По состоянию на 9:00, было спасено три человека, находящихся за бортом. В 9:35 нашли еще одного члена экипажа, мужчина находился на плоту в открытом море. В 10:35 на борт подняли из воды еще четырех человек. Судьба девятого члена экипажа пока остается неизвестной, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз перевернулся утром 29 июля. По предварительным данным, экипаж судна не справился с управлением из-за сложных метеоусловий — мешал ураганный ветер и ливень.

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