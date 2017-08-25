Перевозчик готов оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Темрюкском районе

Компания «ОТЭКО-Портсервис», которой принадлежит упавший в воду в Краснодарском крае автобус, окажет материальную помощь семьям пострадавших.

«Произошла ужасная трагедия, унесшая жизни наших коллег. Мы скорбим вместе с семьями погибших. Приложим все усилия для расследования произошедшего и выявления причин трагического инцидента. Пострадавшим и им семьям будет оказана вся необходимая, в том числе материальная, помощь», — говорится в сообщении на сайте компании.

В компании отметили, что руководство находится на месте происшествия, работает оперативный штаб по расследованию причин случившегося. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. Автобус, упавший 25 августа с пирса в море, подняли на поверхность.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родственников погибших в Темрюкском районе рабочих.

После ДТП на пирсе в Темрюкском районе в СКР возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Позже СКР дополнительно квалифицировал произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал на место ДТП с автобусом в Темрюкском районе.

На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Днем 25 августа спасатели обнаружили тело 18-го погибшего. В больнице Темрюка находятся 34 пострадавших в аварии, из них семь человек в тяжелом состоянии с сочетанными травмами, 27 пострадавших — средней и легкой тяжести

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавшихв ДТП с автобусом — 8 (861) 268-64-40. Стали известны имена погибших в ДТП с автобусом в Темрюкском районе.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, чей автобус упал в море на Кубани.

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