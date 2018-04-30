Перевозки в Крым по «единому» билету возобновились с 30 апреля

Единая транспортная дирекция (ЕТД) с 30 апреля возобновила перевозки пассажиров в Крым и обратно по «единому» билету.

«Автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД») с 30 апреля 2018 года возобновляет перевозки пассажиров в Крым и обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. В случае досрочного открытия движения по Крымскому мосту перевозки по «единому» билету будут осуществляться без использования паромов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе АНО «ЕТД».

На сегодняшний день оформлено 59 тыс. 859 проездных документов (с глубиной продажи 90 суток); из них — 39 тыс. 695 в Крым, 20 тыс. 164 — из Крыма.

Перевозки автобусами по «единому» билету с использованием железнодорожного транспорта в туристический сезон будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара, Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. АНО «ЕТД» координирует перевозки пассажиров на всем протяжении пути. Стоимость автобусной составляющей «единого» билета осталась на уровне 2015 года.

Оформить «единый» билет в Крым можно при оформлении железнодорожного билета в кассах любого железнодорожного вокзала за 90 суток до планируемой даты поездки. Перевозки по «единому» билету в Крым и обратно с использованием железнодорожного транспорта осуществляются в курортный сезон с 30 апреля по 30 сентября.

Для обеспечения транспортной доступности курортов Крымского полуострова продолжат перевозки по «единому» билету с использованием авиационного транспорта в рамках проекта Fly&Bus из нового терминала аэропорта Симферополь в города и санатории Крыма. «Единый» билет можно приобрести одновременно с оформлением авиабилета на сайтах авиакомпаний и в агентских сетях по продаже авиабилетов. Расписание автобусов состыковано с расписанием прилета и вылета самолетов. Перевозки осуществляется в течение всего года.

Для пассажиров, следующих по «единому» билету, организована круглосуточная бесплатная телефонная «горячая» линия 8 (800) 250-18-04. Всего с 2014 года по «единому» билету перевезено порядка 1,5 млн человек.

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