Перуанский болельщик планирует забрать бездомную собаку из Сочи домой

Рикардо Лазо во время ЧМ в Сочи встретил бездомного щенка, который прихрамывал на одну лапу.

Лазо забрал собаку к себе в номер, а на следующий день отвел его в приют. Болельщик оплатил лечение собаки и передержку, так как через несколько часов отправился домой.

Из-за международных правил перевозки животных Лазо не смог взять собаку с собой, так как у нее не было документов и прививок. Прилетев в Лиму, мужчина начал искать способы, как перевезти щенка из Сочи, сообщает RT.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник