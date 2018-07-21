Перуанский болельщик планирует забрать бездомную собаку из Сочи домой

Рикардо Лазо во время ЧМ в Сочи встретил бездомного щенка, который прихрамывал на одну лапу.
Лазо забрал собаку к себе в номер, а на следующий день отвел его в приют. Болельщик оплатил лечение собаки и передержку, так как через несколько часов отправился домой.
Из-за международных правил перевозки животных Лазо не смог взять собаку с собой, так как у нее не было документов и прививок. Прилетев в Лиму, мужчина начал искать способы, как перевезти щенка из Сочи, сообщает RT.
Все новости по теме:
Чемпионат мира по футболу — 2018
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту