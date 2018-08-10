Перуанский болельщик забрал бездомного щенка из Сочи

Болельщик прилетел 10 августа из Перу в Москву и забрал собаку, которую в столицу из Сочи привезли волонтеры.

Мужчина смог забрать животное после того, как оно выдержало карантинный период, прошло вакцинацию и получило международный ветеринарный паспорт.

«Мы надеемся, что пример Рикардо вдохновит очень многих неравнодушных людей на то, чтобы брать собак из приютов», — сказала руководитель программы защиты животных благотворительного фонда «Вольное дело» Татьяна Шалимова.

В приюте щенка назвали Бусинкой. Рикардо Лазо рассказал, что она станет второй собакой в его доме.

«Она очень дружелюбная, поэтому я уверен, что мои питомцы подружатся», — цитирует болельщика ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Рикардо Лазо во время ЧМ в Сочи встретил бездомного щенка, который прихрамывал на одну лапу.

Он привел собаку к себе в номер и решил забрать ее с собой, но его рейс был запланирован на следующее утро. Мужчина не смог взять животное из-за отсутствия документов для перевоза в самолете. Житель Перу попросил приют для бездомных животных «Поводог» позаботиться о щенке до момента передачи и оформления бумаг.

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