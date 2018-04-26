Первая «вафельная» разметка в Краснодаре появится на перекрестке Северной и Коммунаров

Дата нанесения разметки и установки камер видеонаблюдения пока неизвестна.

«Первая «вафельная» разметка и камеры появятся на перекрестке Северной и Коммунаров. Теперь нарушителей, которым плевать на общественный транспорт и пассажиров, будут заваливать пачками штрафов, — написал на своей странице в Facebook помощник мэра Владимир Вербицкий. — Работает все просто: выехал за стоп-линию, ищи протокол в почтовом ящике. Если мера себя оправдает, камер станет больше. В первую очередь там, где водители никак не выучат правила проезда перекрестков».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году регионам разрешили применять «вафельную» разметку на перекрестках.

Также в России с 1 июня на дорогах появится синяя разметка.

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