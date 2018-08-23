Первенство края по стрельбе из малокалиберного оружия завершится 24 августа

Программа соревнований включает в себя десять упражнений, в том числе два олимпийских: скоростную и произвольную стрельбу из малокалиберного пистолета.

В Краснодаре продолжается первенство Краснодарского края по стрельбе из малокалиберного оружия. В мероприятии участвует 48 юношей и девушек в возрасте до 17 лет. Все они представляют кубанскую столицу. Только один представитель из другого города — Константин Нестеренко из Анапы.

«Я не могу сказать, что испытываю проблем, приехав сюда один. Мы все здесь профессионалы, знакомы друг с другом. Дело в том, что мой тренер заболел, но я решил поехать сам, потому что хотел участвовать в соревнованиях», — рассказал участник соревнований Константин Нестеренко.

Желание и упорство помогло Константину занять 2-е место. Он уже неоднократно участвовал в турнирах и краевого, и всероссийского уровня.

В стрельбе из винтовки у девушек победителем во всех четырех упражнениях, которые завершились на текущий момент, стала одна из самых юных участниц соревнований — 13-летняя Дарья Савина.

«Я в первый раз участвовала в этом упражнении, не думала, что займу какое-либо место. На самом деле, я могла бы стрелять и лучше, но мне не хватило физической подготовки», — поделилась победительница Дарья Савина.

Как писал интернет-портал «Кубань-24», в Краснодаре 21 августа стартовало первенство края по стрельбе из малокалиберного оружия.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник