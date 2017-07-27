Первенство края по триатлону завершилось победой белореченских юниоров

Турнир состоял из трех этапов. Все они прошли на озере Сукко под Анапой. Участники традиционно плавали, крутили педали велосипеда и бежали.

Участвовали в соревнованиях около 100 человек из Ейска, Сочи, Краснодара, Новороссийска и Белореченска. В трех возрастных категориях от десяти до 17 лет юниорам предстояло сначала проплыть 300 м, затем проехать на велосипеде 8 км и пробежать 2 тыс. м.

«Было тяжело, но я справился. На плавании был вторым, на велогонке подтянулся, а на забеге надо было просто удержать это место», — рассказал победитель первенства Дмитрий Карпеев.

По итогам трех этапов лучшими в средней и старшей возрастной группе стали белореченские спортсмены. Они заняли все призовые места. В самой младшей группах первыми стали представители Новороссийска.

Вернуться на ленту

Источник