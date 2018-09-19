«Первое радио Кубани» откроет студию в Чистяковской роще Краснодара

Мероприятие проведут 22 сентября в честь Дня города.

«Это уникальная возможность увидеть работу радио и самим попасть в эфир. День города — прекрасный шанс для того, чтобы лично прийти и поздравить жителей с праздником», — сказал ведущий «Первого радио Кубани» Виктор Бабков.

В эти выходные Краснодару исполнится 225 лет. Праздник обещает быть грандиозным. Возможность поздравить кубанскую столицу с днем рождения в прямом эфире — только часть праздничной программы от главного радио края. На площади у фонтана развернется школа для начинающих ведущих: профессионалы проведут мастер-классы, а фитнес-инструкторы устроят зарядку.

«Мы впервые за много лет делаем такое мероприятие. Давно «Первое радио» не организовывало такого массового события на открытом воздухе. У нас будет много розыгрышей, подарков», — рассказала продюссер «Первого радио Кубани» Екатерина Приходько.

«Первое радио» в эфире уже 17 лет. Сейчас аудитория станции — жители крупных городов и отдаленных поселений Краснодарского края, а также Ростовской области, Ставропольского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии, Крыма и Абхазии. Каждый эфир ведущие обсуждают политику, семейную жизнь, рассказывают о том, что происходит в Краснодаре и крае, ведут диалоги со слушателями. Дозвониться в студию может любой.

«Средства массовой информации давно не общались с людьми на улицах. «Первое радио» решило это сделать, чтобы узнать, чем они живут. У нас хорошее настроение, мы готовы подарить его людям: устроить танцы, спеть, провести мастер-классы, веселиться и дарить подарки», — отметил ведущий «Первого радио Кубани» Алексей Власов.

Праздник «Радио городских романтиков» начнется в 11:00.

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