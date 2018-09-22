«Первое радио Кубани» поздравляет краснодарцев с Днем города

22 сентября в 11:01

В Чистяковой роще 22 сентября в 11:00 открылась выездная студия.

Охват ее вещания: Краснодарский край, Крым, Ростовская область и Республика Адыгея.

«Мы приглашаем абсолютно всех, будет весело: конкурсы, песни, пляски, будут дарить подарки. Они будут не только для слушателей, но и для города. Мы подготовили потрясающий сюрприз, но пока промолчим, увидеть его сможет каждый, кто придет на наш праздник», — сказал ведущий «Первого радио Кубани» Михаил Теслин.

Возможность поздравить Краснодар с днем рождения в прямом эфире главной радиостанции края — это только часть масштабной праздничной программы. На площади у фонтана развернется маленькая школа для начинающих ведущих: профессионалы проведут мастер-классы, а фитнес-инструкторы организуют зарядку.

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