«Первое радио Кубани» приготовило краснодарцам подарки ко Дню города

Столице региона исполнится 225 лет, отпразднуют юбилей 22 и 23 сентября.

В Чистяковской роще для «Первого радио» оборудуют открытую студию.

«Это уникальная возможность увидеть, как работает радио в такой необычной атмосфере. И не только увидеть, но и самим попасть в эфир. День города — это прекрасная возможность для того, чтобы лично прийти и поздравить всех горожан с этим праздником», — отметил ведущий «Первого радио Кубани» Виктор Бабков.

Возможность поздравить Краснодар с днем рождения в прямом эфире главной радиостанции края — это только часть масштабной праздничной программы. На площади у фонтана развернется маленькая школа для начинающих ведущих: профессионалы проведут мастер классы, а фитнес-инструкторы организуют зарядку.

«Подобное мероприятие будет сделано впервые за много лет. Давно «Первое радио» не делало ничего такого массового, на открытом воздухе у нас будет много артистов, розыгрышей, подарков. У нас очень много партнеров, которые тоже принесут подарки, в общем, День города у нас, а подарки дарим мы», — рассказала продюсер «Первого радио Кубани» Екатерина Приходько.

Начнется праздник «Первого радио» 22 сентября в 11:00.

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