Первое заседание суда по существу по делу Мамаева и Кокорина пройдет 9 апреля

Заседание в Пресненском суде Москвы назначили на 12:00.

На заседании по делу нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева следователь зачитает суть обвинительного заключения, после этого суд начнет допрос потерпевших и свидетелей, сообщает «Р-Спорт».

После предварительного слушания по делу, которое прошло 3 апреля, суд продлил футболистам меру пресечения до 25 сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2018 года Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

Пока футболисты находятся в московском СИЗО, рыночная стоимость обоих снизилась на 1 млн евро. В марте дело футболистов Мамаева и Кокорина направили в суд.

Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинской объяснил решение расторгнуть контракт с полузащитником ФК «Краснодар» Павлом Мамаевым.

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