Первого задержанного за убийство девочки в Новороссийске арестовали на два месяца

Суд 14 июля избрал меру пресечения 26-летнему подозреваемому.

Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 10 июля 15-летняя школьница вышла из дома бабушки и пропала. Тело девочки нашли ночью 13 июля в лесном массиве недалеко от поселка Мысхако.

Во время расследования установили причастность к преступлению 26-летнего мужчины, его задержали. По данным следствия, вечером 10 июля знакомый задержанного встретился с девочкой в парке, после этого он заехал за ними на автомобиле, чтобы направиться к морю. Однако машина на самом деле поехала в сторону виноградников. По словам задержанного, они остановились в безлюдном месте, поочередно изнасиловали несовершеннолетнюю, после этого убили. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники спрятали тело погибшей. Второго подозреваемого, 29-летнего уроженца Азербайджана, задержали в ночь на 14 июля во Владикавказе.

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