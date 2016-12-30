«Первомайский» повысил ставки по депозитам для бизнеса до 11,5% годовых

30 декабря в 11:40

Банк «Первомайский» в декабре продлил специальное предложение по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Теперь открыть депозит под максимальную ставку до 11,5% годовых можно до 31 января 2017 года.

Процент годовой доходности зависит от суммы депозита. Минимальная сумма составит 50 тыс. рублей, срок размещения — от 31 до 736 дней. Открыть депозит можно в рублях, долларах США и евро. Пополнение и частичное снятие не предусмотрено, выплата процентов производится по истечении срока депозита.

Воспользоваться предложением может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Для этого достаточно оформить заявку на открытие депозита на сайте Банка.

До конца декабря специальным предложением по депозитам уже воспользовались 25 компаний. Они открыли депозиты на сумму 153,6 млрд рублей. В 2016 году банк «Первомайский» принял депозитов от юридических лиц на общую сумму более 456,9 млрд рублей. Деньги на расчетных и депозитных счетах индивидуальных предпринимателей застрахованы.

Банк «Первомайский» (ПАО) работает на финансовом рынке с октября 1990 года. Входит в состав крупнейших банков Южного Федерального Округа по величине собственного капитала и активам. Основные направления деятельности — кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, частных клиентов, привлечение средств населения во вклады.

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