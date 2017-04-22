Первой соперницей Шараповой после дисквалификации станет Роберта Винчи

Российская теннисистка Мария Шарапова 22 апреля узнала, кто станет ее соперницей в первом матче после дисквалификации.

Жеребьевка турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) прошла в немецком Штутгарте. Россиянке предстоит сразиться с итальянкой Робертой Винчи.

Организаторы турнира предоставили Шараповой wild card, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мария Шарапова 26 апреля впервые должна принять участие в официальных соревнованиях после дисквалификации. Она сыграет на турнире в Штутгарте. Женская теннисная ассоциация (WTA) в марте официально разрешила российской спортсменке выступать на турнирах.

Шарапова 7 марта 2016 года призналась в употреблении запрещенного для спортсменов препарата мельдония. После положительной допинг-пробы спортсменки ООН приостановила сотрудничество с ней. В апреле Министерство спорта России сочло правильными и корректными действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое приняло решение по мельдонию.

ITF 8 июня дисквалифицировала теннисистку Марию Шарапову на два года за употребление мельдония. Дисквалификация вступила в силу с 26 января 2016 года, когда были взяты допинг-пробы спортсменки. Предполагалось, что вернуться в большой спорт Шарапова сможет 25 января 2018 года. Спортсменка в июне направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение о ее дисквалификации. Суд 4 октября сократил срок дисквалификации российской теннисистки до апреля 2017 года.

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