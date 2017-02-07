style=»width: 100%;»> Первый в России завод по производству пектина может появиться на Кубани

Краснодарский край на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит проект завода по производству пектина. Если эту инициативу удастся реализовать, то в России появится первый подобный завод. Ведь именно в Краснодарском крае есть все возможности для производства пектина, который широко использует в пищевой промышленности.

Помимо этого, на форуме покажут проекты нескольких промпарков. Один из них разместится на базе Краснодарского компрессорного завода. Его площадь составит примерно 22 гектара. Второй промышленный парк собираются возвести в станице Павловской, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 27 по 28 февраля. Кубань готовится представить около 200 инвестиционных проектов.

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