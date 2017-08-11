Первый армавирский вагон-термос отправили на международную выставку

В Москве его презентуют экспертам и специалистам.

Уникальные вагоны-термосы раньше выпускали только в Германии. Сегодня в России Армавирский машиностроительный завод — единственный, кто начал делать такую технику. Вагоны будут перевозить рыбные, мясные изделия, а также овощи и фрукты. Температура будет поддерживаться за счет теплоизоляции грузового помещения.

«Заказы появятся на заводе после получения сертификата соответствия. Есть определенный порядок и регламент проявления заказов. Это в основном транспортные компании, которые работают в линии Санкт-Петербурга, Дальнего Востока. Мы уверены, что все это будет востребовано», — сказал главный инженер Армавирского машиностроительного завода Александр Пилипенко.

Еще два года назад Армавирский машиностроительный завод испытывал трудности. В один из приездов губернатора на предприятие сотрудники жаловались, что нет заказов, а техника простаивает. Тогда Вениамин Кондратьев поставил задачу нарастить объемы заказов и выйти на российский уровень. Спустя два года губернатор вновь приехал на завод, чтобы поздравить специалистов с первым изотермическим вагоном. Предприятие изменилось до неузнаваемости. Расширились производство и ассортимент выпускаемой продукции, отмечают эксперты.

Армавирские вагоны-термосы пополнят список необычных железнодорожных составов мира. В нем уже есть представители России. Это один из самых современных, вместительных и комфортных — двухэтажный пассажирский поезд. Его выпустили перед Олимпийскими играми в Сочи. Проехать на втором этаже могут все желающие, чей путь пролегает по маршруту «Москва-Адлер». В подземке Москвы ходит поезд-галерея «Акварель». Его стены украшены копиями работ знаменитых художников. В Швейцарии большой популярностью пользуется самый неторопливый поезд. Он курсирует исключительно по горным районам страны, поэтому в нем есть огромные панорамные окна. На маленькой скорости можно хорошо рассмотреть все достопримечательности.

Необычные поезда

Самый вместительный — двухэтажный

Самый творческий — поезд-галерея

Самый медленный — для экскурсий

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