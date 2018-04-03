Первый экзамен основного этапа ЕГЭ стартует 28 мая

На Кубани будут открыты 129 пунктов сдачи Единого госэкзамена. Три из них уже работают в Краснодаре на досрочном этапе.

На всех экзаменах будет задействовано более 15 тыс. специалистов. Сейчас по федеральной программе дистанционное обучение проходят педагоги и технические работники. Они будут находиться в школах в день сдачи теста.

Первыми экзаменами для 11-классников станут география и информатика, их напишут 28 мая. Через два дня все школьники придут на сдачу первого обязательного ЕГЭ — базовой математики. Тестирование по русскому языку пройдет 6 июня. Завершится основное время для сдачи итогового тестирования 20 июня, в этот день на экзаменах встретятся физики и литераторы.

С 22 июня откроются резервные дни для тех, кто по каким-то причинам не смог прийти на экзамен. Это может быть болезнь или совпадение дней сдачи основных экзаменов и предметов по выбору. С 4 сентября стартует дополнительный период тестирования. Тогда можно будет исправить неудовлетворительные оценки, полученные на предыдущих испытаниях.

Подробное расписание ЕГЭ опубликовано на сайте краевого министерства образования.

Основной период сдачи ЕГЭ-2018

28 мая — география, информатика, ИКТ

30 мая — базовая математика

6 июня — русский язык

20 июня — литература, физика

22 июня — 2 июля — резервное тестирование ЕГЭ

4 сентября — 15 сентября — дополнительный период сдачи ЕГЭ

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