Первый экзамен основного этапа ЕГЭ стартует 28 мая

На Кубани будут открыты 129 пунктов сдачи Единого госэкзамена. Три из них уже работают в Краснодаре на досрочном этапе.
На всех экзаменах будет задействовано более 15 тыс. специалистов. Сейчас по федеральной программе дистанционное обучение проходят педагоги и технические работники. Они будут находиться в школах в день сдачи теста.
Первыми экзаменами для 11-классников станут география и информатика, их напишут 28 мая. Через два дня все школьники придут на сдачу первого обязательного ЕГЭ — базовой математики. Тестирование по русскому языку пройдет 6 июня. Завершится основное время для сдачи итогового тестирования 20 июня, в этот день на экзаменах встретятся физики и литераторы.
С 22 июня откроются резервные дни для тех, кто по каким-то причинам не смог прийти на экзамен. Это может быть болезнь или совпадение дней сдачи основных экзаменов и предметов по выбору. С 4 сентября стартует дополнительный период тестирования. Тогда можно будет исправить неудовлетворительные оценки, полученные на предыдущих испытаниях.
Подробное расписание ЕГЭ опубликовано на сайте краевого министерства образования.
Основной период сдачи ЕГЭ-2018
28 мая — география, информатика, ИКТ
30 мая — базовая математика
6 июня — русский язык
20 июня — литература, физика
22 июня — 2 июля — резервное тестирование ЕГЭ
4 сентября — 15 сентября — дополнительный период сдачи ЕГЭ
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