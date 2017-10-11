Первый фестиваль хамсы пройдет в Новороссийске 4 и 5 ноября

Организаторами мероприятия выступают администрация города и Ассоциация рыболовецких компаний Черноморского побережья.

Фестиваль хамсы пройдет 4 и 5 ноября на площади у морского вокзала. Там развернутся рыбацкая деревня, ресторанный дворик, банный комплекс, детские, спортивные и творческие площадки. Шеф-повара рыболовецкой компании дадут мастер-классы по приготовлению традиционного блюда рыбаков из хамсы — шкары, а также научат солить хамсу по-новороссийски, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Для посетителей будет организована фотозона, а в Instagram пройдет конкурс снимков с хештегом #ХАМСАФЕСТ. Победители получат призы.

По мнению мэра Игоря Дяченко, фестиваль черноморской хамсы станет новой традицией Новороссийска, привлечет в город гурманов со всей страны и поможет развитию событийного туризма.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», установить памятник рыбе, спасшей послевоенный черноморский порт от голода, предложили в Новороссийске еще в 2011 году. Монумент был уже готов, но установить его решили только после реконструкции набережной. В ноябре 2016 года власти Новороссийска определились с местом установки памятника хамсе. Скульптуру открыли 4 октября, ее установили на набережной Адмирала Серебрякова.

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