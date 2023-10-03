Первый форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана стартует сегодня в Оше

Состоится первый форум ректоров вузов Узбекистана и Кыргызстана. Об этом сообщили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций.

Сегодня в Кыргызско-Узбекском университете в городе Ош Кыргызстана на тему «Интеграция, сотрудничество и инновации в системе высшего образования» состоялся 1-й Начнется международный форум ректоров вузов Узбекистана-Кыргызстана. Будет рассмотрен и обсуждена трансформация высшего образования”, – говорится в сообщении.

Около 70 ректоров вузов и представителей В мероприятии примут участие и другие крупные образовательные организации двух стран.

p>Форум продолжит свою работу до 4 октября.