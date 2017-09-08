Первый граффити-парк в Краснодаре откроют 9 сентября

В этот день пройдет фестиваль стрит-арта. Граффити-парк появится на улице Сормовской, 216.

С 10:00 до 19:00 9 сентября 25 художников со всего Южного федерального округа соберутся вместе, чтобы разрисовать стену у набережной. Эскизы уже готовы. За время фестиваля художники создадут панорамный рисунок длиной около 200 м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления по делам молодежи Краснодара.

Зрителей и гостей мероприятия ожидают выступления краснодарских диджеев и скетч-батлы. Авторы лучших рисунков получат призы.

«Граффити-парк необходим в городе. Первым делом мы сможем отвадить часть вандалов, которые расписывают стены домов, а также дадим площадку для начинающих художников, которые без труда смогут тренироваться и получать навыки стрит-арта», – считает руководитель проекта «КраснодART» Георгий Куринов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект уличного художественного творчества «КраснодART» стартовал в 2013 году. За четыре года в рамках проекта в краевом центре появилось около 15 рисунков, в том числе «Жираф и сказочное дерево» на опорах Тургеневского моста, «Девушка с подсолнухами» на пересечении Офицерской и Коммунаров, «Папа» и «Дари добро» на Дзержинского, портрет летчицы Бершанской на улице Лузана и самое большое граффити в ЮФО на 520 кв. м «Начинаем погружение» на стене парковки ТЦ «Арбат».

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