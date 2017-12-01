Первый матч ЧМ-2018 в Сочи проведут сборные Португалии и Испании

Встреча пройдет 15 июня на стадионе «Фишт».

По итогам жеребьевки финальной стадии турнира, которая прошла 1 декабря в Москве, команды Португалии и Испании попали в группу B. Португальцы оказались на позиции В1, а испанцы — В2.

Во втором матче, 18 июня, сыграют команды Бельгии и Панамы, 23 июня – Германия против Швеции. Четвертый матч на стадионе «Фишт» 26 июня состоится между сборными Австралии и Перу.

Также в Сочи пройдут игры 1/8 финала — 30 июня, и 1/4 финала — 7 июля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Планируется, что в Сочи построенные к ЧМ-2018 по футболу стадионы передадут детским спортивным школам.

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