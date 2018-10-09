Первый прямой эфир с празднования 75-летия освобождения Кубани пройдет 9 октября в 11:30

Торжества пройдут в Темрюке, на территории музея боевой техники «Военная горка». Именно на Тамани 9 октября 1943 года советские войска положили конец власти рейха на кубанской земле.

Красная армия сбросила остатки немецких частей в Керченский пролив. В порту Тамань отечественной авиацией и артиллерией потоплено много вражеских судов и тысячи немецких солдат и офицеров.

В честь праздника военнослужащие Краснодарского территориального гарнизона торжественным маршем пройдут по местам боевой славы. У памятного обелиска солдаты возложат венки погибшим защитникам Отечества. На «Военную горку» съедутся жители со всей Кубани.

Каждый район расскажет свою историю освобождения — подготовили инсталляции, театрализованные постановки, покажут и артефакты, обнаруженные поисковиками на полях сражений. Кроме этого, целый день в музее под открытым небом будут работать тематические площадки и выставки, полевая кухня. Пройдет концерт с элементами реконструкции военных действий.

На празднике весь день будут работать корреспонденты телеканала «Кубань 24». Они будут рассказывать о том, как проходит торжество. Первый прямой эфир — уже в 11:30.

Защитников Родины вспомнят во всех муниципалитетах края. В каждом возложат цветы к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям.

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