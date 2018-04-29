Первый рейс лайнера «Князь Владимир» из Сочи перенесли на 6 мая

Перенос даты связан с техническими неполадками.

«Пассажирский лайнер «Князь Владимир» в межнавигационный период был полностью подготовлен к сезону и ожидал выхода из порта Севастополь в порт приписки Сочи. В ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку. Данная ошибка не является серьезной поломкой. На текущий момент причина неисправности выявлена и устраняется», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Черноморские круизы».

В связи с этим принято решение о переносе даты первого на 6 мая.

«С каждым из пассажиров первого рейса сотрудники компании индивидуально обсудили возможность выхода из ситуации. Все затраты по пребыванию туристов в городах посадки на рейс компания «Черноморские круизы» взяла на себя. Туристам предложены компенсациии недельного пребывания в отелях с полным пансионом и экскурсионным обслуживанием в городах посадки, компенсации всех понесенных затрат на приобретение путевок и проездных билетов или предоставление путевки на любой из рейсов в навигацию 2018 года и компенсация текущих затрат на приобретение проездных билетов», — отметили в пресс-службе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теплоход «Князь Владимир» должен был выйти на линию Сочи — Крым 29 апреля.

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