Первый тур РПЛ стал самым нерезультативным в истории чемпионатов страны

Три игры завершились нулевой ничьей, еще три матча закончились с минимальным преимуществом одной из команд.

В восьми встречах стартового тура было забито восемь голов. Два безответных гола отправил «Зенит» в ворота «Енисея». Единственной встречей, в которой отличились оба коллектива, стал матч «Рубина» и «Краснодара» — 2:1 в пользу казанской команды.

Предыдущий антирекорд был установлен в 2001 году, когда в первом туре команды забили десять голов, сообщает RT.

При этом в первом туре Российской премьер-лиги сезона-2018/19 установили рекорд посещаемости. Восемь игр первого тура с трибун посмотрели 169 тыс. 600 зрителей — 21 тыс. 200 в среднем за матч. Это на 70 тыс. 418 человек больше, чем в прошлом сезоне. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году: 135 тыс. 323 болельщика, сообщается на официальной странице лиги в микроблоге в Twitter.

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