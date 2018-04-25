Первый вице-губернатор Кубани провел совещание по проблемным долгостроям

Заседание межведомственной комиссии по защите прав обманутых участников долевого строительства прошло 25 апреля.

На обсуждение вынесли несколько проблемных долгостроев: ЖК «Южный», ЖК «Территория счастья», ЖК «Форт Карасун», а также новороссийские ЖК «Посейдон», «Одиссей», «Суворовский», «Суджук-кале».

Дольщикам ЖК «Территория счастья» рекомендовали найти форму юрлица, которое сможет на законных основаниях взаимодействовать с инвестором. Застройщику ЖК «Форт Карасун» сделали строгое предупреждение о недопустимости очередного сдвига сроков сдачи объекта.

«Принимайте активное участие в судьбе своих объектов. Иначе придется подключаться нам, и не факт, что достраивать проблемные ЖК будете именно вы: новый закон существенно поменял правила игры на строительном рынке», — обратился к застройщикам вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

По итогам работы комиссии детально обсудили ситуацию по каждому из проблемных объектов, дали необходимые поручения, определили сроки и назначили ответственных. Следующее заседание в таком формате состоится через две недели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 24 апреля приняли закон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края». Закон прорабатывался по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева.

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