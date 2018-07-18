Первый вице-губернатор Кубани провел заседание комиссии по ЧС

Главная тема встречи — ликвидация последствий разрушительного града, выпавшего на Кубани в конце июня. Главы муниципалитетов и руководители оперативных служб рассказали о выполненной работе.

Уже везде восстановлено энерго-, водо- и газоснабжение. Кроме домов и машин, от града и ветра пострадали и сельхозугодья.

«Отмечены повреждения 74,8 га и гибель практически 30 тыс. га сельскохозяйственных культур на территории края. Противоградовая защита проводится на территории шести районов: Лабинский, Мостовский, Отрадненский, Новокубанский, Курганинский, Успенский. Защищаемая площадь — 808 тыс. га. Администрация принимает все меры по рестабилизации противоградных работ из краевого бюджета», — отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

«У сельскохозяйственных товаропроизводителей были повреждены посевы озимой пшеницы на площади 30 тыс. га, кукурузы — 18 тыс. га, подсолнечника — 12 тыс. га, сои — 5,3 тыс. га, сахарной свеклы — 5 тыс. га, овощей и прочего — 2 тыс. га», — рассказал министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.

Власти готовы оказать помощь аграриям. Уже осенью в крае начнут сеять озимые. К этому времени необходимо привести землю и технику в рабочее состояние, закупить семена, удобрения и защиту от вредителей, чтобы потери от стихии не отразились на будущем урожае.

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