Первый всероссийский студенческий телеканал начнет вещание

Его запустят 25 февраля. Контент будет производить молодежь для молодежи.

Учредителем выступила Международная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ). Эфирная сетка будет формироваться из материалов вузов — членов МАСТ, из телепроектов молодежных общественных организаций и ведомств сферы молодежной политики. Сначала будет круглосуточное IP-вещание, затем телеканал перейдет в кабельные и спутниковые сети.

Первый всероссийский студенческий телеканал создали для формирования активной гражданской позиции у молодежи.

Зрители увидят информационные, документальные, просветительские программы, ток-шоу и интервью — они будут посвящены темам образования, молодежной политики, науки, творчества, культуры, спорта, волонтерства. Телеканал расскажет о достижениях студентов и покажет созданные учащимися фильмы, сообщает «РИА Новости».

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