Первый заместитель губернатора Кубани встретился с застройщиками региона

Андрей Алексеенко 25 апреля провел совещание по проблемным долгостроям в администрации края.

На встречу пришли представители крупнейших кубанских компаний, которые занимаются возведением многоэтажек. Каждый объект обсудили детально, с учетом нового регионального закона о защите прав обманутых дольщиков. Согласно документу, проблемные недостроенные дома будут передавать добросовестным инвесторам. Взамен им предложат компенсацию. Например, возможность купить участок земли без торгов.

Андрей Алексеенко подчеркнул, что встреча в таком формате даст конкретные результаты уже в ближайшее время.

«Присутствующие организации более конструктивно проработали ряд проблемных объектов. На сегодня они понимают объем финансирования, проблемы с самими объектами, соответствуют они законным требованиям или нет», — рассказал Андрей Алексеенко.

Новый закон поможет установить четкие правила на строительном рынке и уже к 2020 году решить проблему обманутых дольщиков.

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