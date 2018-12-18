Первым вице-мэром Сочи стал Анатолий Луцык

Об этом на планерке 18 декабря объявил глава города Анатолий Пахомов.

Луцык будет курировать вопросы кадровой политики, у него будет двойная должность: первый заместитель главы Сочи — руководитель аппарата.

«Особое внимание надо уделить работе среднего и младшего персонала. Чтобы облегчить населению возможность получить любой документ, любую услугу, которую должны эти сотрудники предоставить. Нельзя допускать коррупционных проявлений ни на каком уровне», — отметил мэр.

В 2010 году Луцык был избран председателем сочинского городского совета. С февраля 2017 года занимал должность генерального директора НО «Ассоциация курортных городов», сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Все новости по теме:

Кадровые изменения кубанской власти

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник