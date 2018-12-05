Первышов: для обучения в одну смену в Краснодаре необходимо построить около 60 школ

Об этом мэр Краснодара Евгений Первышов 5 декабря заявил на форуме «Гражданская солидарность».

В этом году в Краснодаре завершили строительство трех новых школ, две из них — в микрорайоне Губернский и на хуторе Ленина — открылись 1 сентября. Идет процедура выкупа в муниципальную собственность школы на улице имени Байбакова в Московском микрорайоне. Она примет учеников в 2019 году.

Еще семь новых школ и их корпусов находятся на этапе строительства. Большая часть — в Прикубанском округе, который нуждается в новых местах для обучения детей больше всего.

«Следующий по потребности в новых школах — Карасунский округ. Темпы, как вы видите, на самом деле рекордные для города. Рассчитываю, что при поддержке губернатора Кубани, администрации Краснодарского края набранные темпы мы сможем сохранить», — сказал Евгений Первышов.

Сейчас по программе «Жилище» строят школу на 1 тыс. 550 мест на улице Героя Аверкиева, две школы на 1 тыс. 100 мест на улицах Марины Цветаевой и Красных Партизан. Новые корпуса на 400 мест возводят к гимназии № 23 и к школе № 81 в поселке Пригородном. К строительству школы на 1 тыс. 100 мест на месте лагеря «Ивушка» планируют приступить до конца года. В Молодежном микрорайоне в ближайшее время начнут строительство школы на 1,5 тыс. мест, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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