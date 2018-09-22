Первышов: фестиваль городов-побратимов — новая традиция в День города Краснодара

«СitiesФЕСТ» прошел в рамках празднования 225-й годовщины образования города.

Глава Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко открыли фестиваль и поздравили жителей и гостей города с юбилеем Краснодара.

«Сегодня мы даем старт новому международному проекту — открываем культурный фестиваль городов-побратимов, который мы назвали «CitiesФЕСТ». Это прекрасная традиция, которую мы закладываем в год юбилея нашего любимого города. Уверен, в таком теплом кругу друзей, которые приехали к нам из городов-побратимов, фестиваль пройдет на прекрасной дружеской ноте. Песни и танцы — это универсальный язык, они понятны всем без перевода. Безусловно, этот фестиваль сделает нас еще ближе, а нашу дружбу и добрые отношения, которые развиваются во многих сферах, — только крепче», — сказал Первышов.

Специально к фестивалю на площади перед ЗСК оборудовали открытую сцену с логотипом «CitiesФЕСТа». В ходе открытия на нее вынесли флаги восьми городов-побратимов и двух партнеров Краснодара.

«Ко дню рождения принято дарить подарки, и этот фестиваль с участием артистов из иностранных городов, с которыми Краснодар развивает побратимские связи, станет прекрасным подарком для всех жителей и гостей города, украшением праздника к 225-летиюстолицы Кубани», — сказала Галушко.

Концертную программу жителям и гостям Краснодара представили артисты и коллективы из Карлсруэ (ФРГ), Таллахасси (США), Харбина (КНР), Нанси (Франция) и Вельса (Австрия). Они специально приехали в Краснодар, чтобы выступить на главном городском празднике.

В программе фестиваля — виртуальный танец девушек из Тюльпанной гвардии Карлсруэ, представление немецкого кукольника Штефана Блинна, выступление американского человека-оркестра Дилана Аллена и джаз-трио из Нанси. Также выступил фокусник из Харбина.

Выступления иностранных артистов чередовались музыкальными номерами краснодарских творческих коллективов. На экране в центре сцены фестиваля демонстрировали видеопрезентации породненных городов.

Параллельно с концертной программой на площади также работают тематические площадки — мастер-класс китайского художника из города-побратима Харбина Сунь Гохуэй и творческий пленэр австрийской художницы Карин Цорн. Евгений Первышов познакомился с мастерами и их работами.

Кроме того, все желающие могут посетить выставку «Карлсруэ глазами немецких детей и взрослых» и презентационную площадку авиакомпании «Австрийские авиалинии» и Венского совета по туризму, партнером которого является авиакомпания, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

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