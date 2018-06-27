Первышов: краевой закон о защите прав дольщиков поможет достроить ЖК «Жемчужина»

Глава Краснодара провел прием граждан в общественной приемной города.

Дольщики ЖК «Жемчужина» Игорь Ковалев и Алик Блягоз пришли, чтобы обсудить возможность достройки трех проблемных литеров на улице имени Шаляпина.

«Вопросы возобновления строительства многоквартирных домов, по которым нарушены сроки, находятся на постоянном контроле. Для завершения работ в вашем жилом комплексе найден потенциальный инвестор. Совместно с его представителями сейчас прорабатываем варианты продолжения работ в ЖК «Жемчужина» с помощью инструментов, которые предусмотрены новым краевым законом по защите прав дольщиков», — сказал Евгений Первышов.

Глава города также добавил, что после того, как конкретные шаги будут определены, их обязательно обсудят на общей встрече с дольщиками.

В ЖК «Жемчужина» входят три 17-этажных недостроенных дома в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Застройщик объекта — ООО «СтройМеталлИнвест». Общее количество квартир — 630, готовность — от 40 до 85%. Первоначальный срок окончания строительства был установлен на начало 2016 года, впоследствии продлен до июня 2018 года.

Предварительно на прием граждан в общественной приемной записались восемь человек. Краснодарцы пришли к главе города с различными вопросами, среди них — организация подъездных путей к земельным участкам на улице Российской, строительство гаражного кооператива, признание квартиры пригодной для жилья,сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 24 апреля приняли закон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края». Закон прорабатывался по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева.

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