Первышов: Краснодар завершает финансовый год с минимальным дефицитом

Депутаты городской думы 26 декабря скорректировали доходную и расходную части бюджета текущего года.

«К концу года мы вышли на сбалансированный бюджет. Для будущего развития города, планов, которые мы наметили вместе с горожанами, это крайне важно. В начале года у нас были опасения из-за большого дефицита, кредиторской задолженности в 3,5 млрд руб. Но предпринятые меры по оптимизации и сокращению расходов, поиску дополнительных источников пополнения городской казны, совместная работа в этом плане с администрацией Краснодарского края, федеральными министерствами, бизнесом дали свои результаты», — сказал мэр Евгений Первышов.

По его словам, благодаря общим усилиям объем долгов достиг минимума за последние несколько лет. Бюджет удалось выровнять и сбалансировать.

Директор городского департамента финансов Николай Лебедев рассказал, что после внесенных депутатами изменений общие доходы городского бюджета на 2017 год составляют 32 млрд 143 млн рублей, расходы — 32 млрд 979 млн рублей.

Дефицит бюджета Краснодара составил около 836 млн рублей. Изначально бюджет на 2017 год принимали с дефицитом 1,3 млрд рублей.

Около 100 млн рублей составили безвозмездные поступления в местный бюджет от предприятий и организаций. Эти средства направили на улучшение социальной и транспортной инфраструктуры в новых и развивающихся микрорайонах, строительство детских садов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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